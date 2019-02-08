Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, жестко раскритиковала программы на телевидении Андрея Малахова, Дмитриев Шепелева и Борисова. Больше всего критики артистки досталось Малахову. "Андрюша, остановись!", - призвала Малахова Слава.

Артистка отдыхает на Мальдивах и иногда смотрит телевизор. А на этих райских островах показывает только один российский канал. Слава посмотрела программу Малахова и ее возмущению не было предела, певица призналась: "Очень стыдно за коллег".

"Они себя ставят в ряды Опры Уинфри, процесс деградации американского народа в принципе и начался во время её эфиров !!!", - отметила звезда шоу-бизнеса.

"Программы, которые позорят честь и память наших великих артистов детекторами лжи, ДНК тестами и т.д., выдавая все это за чистую монету, хотя это просто грязное шоу, за которое платят", - возмущена Слава.