Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что возмущен публичной травлей балерины Анастасии Волочковой. Согласно последней информации, мужчина имеет в виду недавний инцидент на шоу "Пусть говорят".

В ходе эфира танцовщице пришлось вспомнить не только о болезни отца, но также о своих романах и предательстве водителя. Зверев считает, что участники шоу были чрезмерно жестоки и устроили Анастасии настоящий "расстрел", передает teleprogramma.pro. Сергей надеялся, что ведущий передачи Дмитрий Борисов не допустит подобного, поскольку он "вроде бы приличный человек", однако на деле все было иначе.

Стилист считает, что данный эфир стал следствием организованной травли, которую устроили недоброжелатели. Более того, по мнению Зверева, именно поэтому Анастасии сейчас так трудно реализоваться в творчестве, пишет "Собеседник".