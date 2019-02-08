Лазарев исполнит на «Евровидении» песню, сочиненную Киркоровым

Певец Сергей Лазарев после объявления о том, что он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», сделал важное заявление. Артист рассказал, что исполнит на «Евровидении» песню, которую для него сочинил Филипп Киркоров вместе с композитором из Греции.

Участником от России на «Евровидении-2019» объявлен Сергей Лазарев

Сергей Лазарев примет участие в этом конкурсе второй раз, - уточняет «СП» . Певец выступал на «Евровидении-2016» и занял третье место. Лазарев отметил, что теперь все ожидают от него только победы. «И на меня это накладывает еще больше ответственности», — цитирует артиста РИА Новости.

Поклонники Сергея Лазарева уверены, что он может победить на «Евровидении-2019»: «Если судить будут честно займёте первое место».

«Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.