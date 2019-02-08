Фанаты Децла угрожают Александру Ревве из-за его песни 15-летней давности

Поклонники рэпера Децла, который скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля, угрожают юмористу Александру Ревве из-за его песни пятнадцатилетней давности. Тогда артист еще был кэвээнщиком.

Фанаты музыканта были возмущены, вспомнив композицию Реввы, в которой есть слова: "Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района". Некоторые заявили, что Александр "проклял" кумира множества россиян и отметили, что юмористу придется "с этим жить", передает teleprogramma.pro.

"Берегись кармы", "Тебе все вернется" – такие комментарии можно увидеть на страничке Александра Реввы в социальной сети.

Отметим, что поклонники не могут смириться с уходом Децла в возрасте 35 лет и верят, что на самом деле он инсценировал свою смерть.