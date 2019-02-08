Рустам Солнцев предложил Галкину высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову

Кажется, в последнее время в мире шоу-бизнеса стало модным тредном высмеивать актрису Лию Ахеджакову. Она стала мишенью для всех из- за своей гражданской позиции, которую не боится высказывать. 80-летняя любимица публики как–то говорила, что уж в ее-то возрасте стыдно говорить не то, что думаешь.

Но ни возраст, ни искренность убеждений Лии Меджидовны не спасают ее от многочисленных нападок. Шоумен Рустам Солнцев решил заступиться за звезду. Он посоветова «несмешному юмористу Максиму Галкину» оставить в покое талантливого, но крайне беззащитного человека и предложил ему посмеяться над своей женой — Аллой Пугачевой.

«Максим, пойми, пожалуйста, Ахеджакову некому защитить Помню, как в свое время над ней смеялась Ксения Собчак, потом — ты. Предлагаю тебе высмеивать Аллу Пугачеву, — она ведь тоже бабушка! Если тебя, меня, Собчак вычеркнуть из русской культуры, поверь, никто ничего не потеряет. А если в ней не будет Лии Меджидовны, то мы все оскудеем. Эта актриса — наше сокровище, к ней надо относиться бережно», цитирует «СтарХит» обращение Рустама к Галкину.