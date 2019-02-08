Участником от России на «Евровидении-2019» объявлен Сергей Лазарев. Имя российского участника, как и обещали в щоу-бизнесе, назвал представитель официального вещателя конкурса — ВГТРК.

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На «Евровидении» в Португалии в прошлом году победила израильская исполнительница Нетта Барзилай, и поэтому в 2019 году конкурс состоится в Израиле. Международный песенный конкурс пройдет в этом году в Израиле в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Подробности о номере Сергея Лазарева станут известны в ближайшую субботу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)7 Фев 2019 в 1:10 PST

Ранее российский шоу-бизнес во всю обсуждал кандидатуру участника конкурса. Так музыкант Юрий Лоза выразил недоумение в связи с тем, что Россия постоянно отправляет на конкурс "Евровидение" исполнителей с песнями на английском языке и предложил направить Евгения Петросяна.