Хочу продать себе дороже, беременная любовница Гуфа подалась в эскорт

18–летняя Яна Шевцова вела себя настолько неприлично, что ее вышвырнули даже из самой неприличной передачи отечественного телевидения Дом-2. Теперь блондинка заявляет, что беременна от рэпера Гуфа и вовсе не собирается возвращаться в родной Екатеринбург. Делать ей на Урале нечего, а вот покорить Москву она собирается. И выбрала она самый нетривиальный путь – она решила податься в эскорт.

«На этом делаются большие деньги. Начну с грязи, а продолжу другим. А на передачи я хожу лишь потому, что хочу дороже себя продать», – заявила она на шоу «Бородина против Бузовой». Что должно быть в голове у девушки, чтобы она на всю страну объявила, что не станет штурмовать приемные комиссии университетов, как это делают ее ровесницы, а собирается стать проституткой, не понятно, как и то, как она будет совмещать жизнь «ночной бабочки» с предстоящим материнством.

По словам блондинки, рэпер, узнав о ее беременности, не помнил себя от счастья. Однако сам он сообщил, что предложил ей деньги на аборт, а в Instagram не совсем ласково называл ее: «Просто мразь. Такая тварь!» и признался Бородиной, что никак не может отделаться от навязчивой девушки.