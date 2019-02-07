Любовница Абдулова сомневается, что его дочь на самом деле рождена от актера

Актер Александр Абдулов практически до самой смерти пользовался небывалой популярностью у женщин. Харизма и внутренний магнетизм делали его не бывало притягательным для прекрасного пола, который неизменно видели в нем героя-любовника, коих он сыграл у кино несчетное множество.

Одной из муз актера была яркая блондинка Виктория Лановская. Девушка познакомилась с Александром на дне рождения общих друзей. И хотя она была на 27 лет младше актера, это ее нисколько не смутило. Она попросила помощи у мэтра с карьерой и Александр Гаврилович стал ее наставником.

Но однажды они провели с ним ночь и потом начали встречаться. Особых успехов на актерском поприще Лановская не добилась, зато уже после смерти Абдулова она пришла в телепроект «Дом-2», где за ее благосклонность безуспешно боролись Степан Меньщиков и Андрей Черкасов. «Саша просил родить сына», — вспомнила девушка на программе «Пусть говорят», но, по ее словам, у Абдулова не было времени обследоваться, чтобы выяснить, может ли он вообще иметь детей.

Со своей второй женой Юлей звезда кино познакомился, когда еще жил с Викторией. Женщина звонила, пыталась назначить встречу, но он избегал этих разговоров. Но как только Лановская и Абдулов расстались, роман с Юлией вспыхнул с новой силой. А потом у пары появилась дочь.

«Все попытки забеременеть других женщин от Саши были тщетными. Я сомневаюсь, что Женя — дочь Абдулова», — заявила Виктория, что вызвало бурное негодование его друзей в студии. Кроме того, кто-то из знакомых сообщил, что у Александра Абдулова был сын, рожденный ему девушкой Татьяной, однако актер его так и не отыскал.

Пользователи сети уже предположили, что в ближайшее время он обязательно должен появиться у Малахова.