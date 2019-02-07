Виктория Боня попалась на вранье, поднимая свою цену фейковыми фото со звездами

Виктория Боня, которая все время мелькает на всевозможных светских мероприятиях мирового уровня и фотографируется со звездами первой величины, попалась на вранье. Ни с какими знаменитостями она и рядом не стояла, а просто платит за хороший фотошоп, чтобы ее «приклеили» рядом со звездой.

Об забавном случае с футбольной звездой, с которой якобы дружит Боня и даже была приглашена на его закрытую вечеринку, рассказала скандальный блогер Лена Миро. «Сколько стоит обычная девка? Ценник может быть очень разный. В провинции и 50 тысяч в месяц – деньги. Ухоженная, воспитанная эскортница с рекомендациями и раскрученным Инстаграмом эти 50 тысяч берёт не за месяц работы, а за ночь. Но и на дорогих девок, как вы понимаете, тоже разные цены: если ты просто моделька одна цена, а если тебя пользовал сынок олигарха или футболист, стоимость уже намного выше», - пишет Елена.

Именно поэтому, считает блогер, экс-участница скандальной телестройки Боня и стремится всеми правдами и неправдами «засветится» на элитных тусовках. Лена рассказала, что одна из читательниц ее блога прислала письмо, в котором рассказала, что видела Викторию Боню на закрытой вечеринке по случаю дня рождения футболиста Неймара. Но оказалось, что российскую тусовщицу туда никто не приглашал и даже не знали о ее существовании. «Дело в том, что я тоже присутствовала на дне рождения Неймара, где были известные люди мирового масштаба, но афишировать это было запрещено - об этом говорил отец Неймара, когда приглашал меня», - написала читательница.

Проникнув через дверь для прислуги на закрытую вечеринку, Боня опубликовав фотографии с закрытой вечеринки, которую было запрещено освещать в соцсетях, ни много не мало пририсовав себя рядом с Неймаром. «Самое смешное то, что Неймар даже не знает о существовании этой тупой Бони, а она в своём Инстаграм называет его своим другом. Когда мы разговаривали с отцом Неймара на мероприятии и мимо проходило эта обдолбанная Боня, я спросила его, знает ли он ее, на что он ответил - нет, ни он, ни его сын, не знают эту тетю»,- продолжила рассказывать историю с вечеринки читательница.

Виктории, проникшей с помощью прислуги на закрытую вечеринку, естественно не достался столик. И она тихо стояла вся такая в мехах, которые уже никто не носит в европейском обществе, возле стойки грязной посуды с бокалом шампанского. Зато смогла сфотографироваться.

«Викторию вообще часто видят там, где быть ей быть не положено. Выйдет на красную дорожку какого-нибудь фестиваля и стоит там - позирует. Для своего Инстаграма, естественно, потому что другим фотографам она неинтересна. В общем, эскортница уровня папарацци. Проникла, объявила Неймара лучшим другом, похвасталась в соцсетях. Из Бони вышел бы просто отличный Штирлиц, а она тратит зачем-то себя, повышая цену выдуманным знакомством со звёздами. Впрочем, куры в Инстаграме считают Боню успешной женщиной. Ещё бы, всех румын-официантов она знает в лицо. Связи в наше время решают всё», - высмеивает Боню скандальная блогерша.