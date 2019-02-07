Барановская увиделась с Галкиным после сплетен о романе
7 февраля 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия Барановская, Максим Галкин и Алла Пугачёва пришли на одну из столичных премьер. Они обменялись новостями и комплиментами.
Не так давно в Сети с большим энтузиазмом обсуждали слухи о якобы имевшем место романе Максима Галкина и Юлии Барановской.
Максим Галкин открыто говорил, что возмущён сплетнями жёлтой прессы, а Барановская рассказывала, что последний раз видела телеведущего три месяца назад, пишет NEWS.ru.
Впервые за долгий период времени друзья встретились на красной дорожке кинотеатра «Октябрь». Максим Галкин и Алла Пугачёва приветливо встретили Барановскую.
«Рада тебя видеть! Отлично выглядишь, умница!» — сказала народная артистка Юлии.