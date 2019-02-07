Оззи Осборн госпитализирован

Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн оказался в больнице. О госпитализации артиста сообщила его жена в Twitter. Музыканта госпитализировали в связи с осложнениями, начавшимися после гриппа.

Шерон Осборн поблагодарила всех поклонников рокера за внимание и заботу, а также подтвердила сообщение о госпитализации музыканта.

«Возможно, некоторые уже слышали, Оззи был госпитализирован после осложнений из-за гриппа. Врачи считают, что лучший способ помочь ему побыстрее выздороветь», - сообщила она.

В январе сам Оззи уже говорил, что болен гриппом. Из-за этого музыканту даже пришлось перенести часть своих гастролей по Европе на сентябрь.