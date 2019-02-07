Олимпийская чемпионка Татьяна Навка нежно поздравила с днем рождения своего партнера по ледовому шоу "Аленький цветочек" Петра Чернышова. 6 февраля фигуристу и хореографу исполнилось 48 лет.

Наибольших успехов в спорте Навка добилась с Романом Костомаровым. А в день рождения Чернышова открыла тайну: ".. жизнь давно хотела поставить нас в пару, но всему своё время :) Сейчас у меня есть потрясающий партнер, творческий и отзывчивый, чья энергия и потенциал восхищают!!!"

Татьяна искренне поздравила Чернышова с днем рождения и написала пожелания в сети: "Знаете, здорово, когда тебя окружают люди, дышащие с тобой одной идеей, одним делом и понимающие тебя с полуслова! Какое всё-таки счастье, что мы образовали творческий тандем на льду... Настоящий мужчина, заботливый и любимый муж, искренний артист, талантливый хореограф, фигурист и настоящий профессионал!!!".

"Дорогой мой Петр, желаю только счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, родных и близких людей рядом!!! Очень ценю и люблю всю вашу семью!", - призналась Навка.

Напомним, Петр Чернышов женат на актрисе Анастасии Заворотнюк.