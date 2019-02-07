Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева в скором времени впервые станет мамой. Певица перед родами занимается своей внешность и решила сменить прическу. Многие беременные женщины перед самыми родами делают прическу, макияж, маникюр и педикюр и объясняют это тем, чтобы их новорожденный ребенок впервые увидел маму красивой.

"Нам не избежать перемен...", - написала Саша Савельева под своим фото с известным стилистом. Беременная певица уже не блондинка и постригла челку.

35-летняя "фабрикантка" девять лет замужем за 45-летним актером Кириллом Сафоновым. У актера есь взрослая дочь. Насте 24 года.

Савельева с недавнего времени не выступает со своим коллективом. Игорь Матвиенко заменяет ее другими певицами.