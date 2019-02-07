Что будет делать в Голливуде актер Алексей Панин
7 февраля 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Алексей Панин, прославивштйся не только своей работой в теате и кино, но и скандальными выходками, собрался в США. Так подумали его подписчики, после того, как Панин опубликовал в Инстаграм фото своей американской визы и пару долларов.
Актер написал на английском языке, что у него билет в один конец. Панин также опубликовал четверостишье из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия":
"Прощай, немытая Россия
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ".
Многие подписчики Панина радостно с ним прощаются и дают полезные советы:" Да ну, не зарекайся, ещё вернёшься обратно …", "Да езжайте куда хотите! Там за ваши выходки с вами церемониться не будут, полицейские завернут в букву зю, и молитесь, чтобы не пристрелили..."
Однажды Панин уже прощался с Россией.
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