Что будет делать в Голливуде актер Алексей Панин

Актер Алексей Панин, прославивштйся не только своей работой в теате и кино, но и скандальными выходками, собрался в США. Так подумали его подписчики, после того, как Панин опубликовал в Инстаграм фото своей американской визы и пару долларов.

Дорогой "похабник и скандалист" Панин признался, что ходит на ток-шоу ради денег

Актер написал на английском языке, что у него билет в один конец. Панин также опубликовал четверостишье из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия":

"Прощай, немытая Россия

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ".

Многие подписчики Панина радостно с ним прощаются и дают полезные советы:" Да ну, не зарекайся, ещё вернёшься обратно …", "Да езжайте куда хотите! Там за ваши выходки с вами церемониться не будут, полицейские завернут в букву зю, и молитесь, чтобы не пристрелили..."

Однажды Панин уже прощался с Россией.