В сети хвалят Стаса Садальского, не побоявшегося навестить друга в СИЗО

Известный актер и блогер Станислав Садальский навестил своего друга, который угодил в тюрьму.

Садальский удивлен, что никто, кроме него не навестил этого человека.

Приятель актера содержится в Лефортовском СИЗО, - сообщает teleprogramma.pro. И вот теперь в сети хвалят актера: "Вы правы и поступаете как хороший друг, надо поддерживать, ведь иногда просто слово может спасти человека", "Вы большой молодец!".

Актер опубликовал свое фото рядом с СИЗО с передачкой в руках и написал историю: "Сегодня навещал своего приятеля в Лефортовской тюрьме... поражаюсь и восхищаюсь его волей, НИКТО из бывшего окружения, многочисленных замов, помощников, не то что навестил, даже передачку не прислал... боятся (((. "А мне терять нечего, своих друзей не бросаю, что бы не случилось))) Говорю по жизни одно и тож не отчаивайтесь, что бы не случилось; Плохо - это когда тебя запаковывают в чёрный, непрозрачный пластиковый пакет. Очень плохо - когда запаковывают по частям", - считает актер.