Бузова спросила у подписчиков совета по поводу ипотеки

Бузова в Instagram расспросила своих поклонников о жилищной ситуации. Особенно телеведущую интересовали вопросы, связанные с приобретением жилья в ипотеку.

Поклонники Бузовой давно удивляются, почему у Ольги до сих пор нет собственной жилплощади. Звезда объяснила это тем, что в первую очередь она хотела купить квартиру для мамы. «Я мечтала, чтобы у мамы была шикарная квартира в Санкт-Петербурге, прямо рядом с работой, чтобы она туда-обратно быстро добиралась», - поделилась телеведущая.

Теперь же Ольга решила подумать и о собственном жилье. «Хочу купить сразу самую хорошую для себя, мою идеальную квартиру, и надолго», - заявила она.