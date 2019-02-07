Дочь Евгения Осина Агния показала татуировку в виде осы на своем теле

Дочь певца Евгения Осина 17-летняя Агния опубликовала в Инстарам свое фото, судя по которому, на теле девушки есть татуировки. Агния снялась в прозрачной кофточке, и на боку видна татуировка в виде осы.

Дочь покойного музыканта Евгения Осина, как и ее отец, занимается музыкой. После того, как популярного певца не стало, друг Осина продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал помогать Агнии с карьерой, - сообщает teleprogramma.pro.

Не так давно девушка приняла участие в концерте, который устроил Разин. Агния исполнила одну из композиций папы.

Но, возможно, девушка станет моделью. Подписчики похвалили ее красоту.