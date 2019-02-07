Ирина Понаровская высказалась о мужской и женской изменах

В певицу Ирину Понаровскую были влюблены многие мужчины, любили ее, любила она. В ее жизни были расставания, разводы. Артистка уверена - в жизни каждого человека случаются ошибки. Познер поддержал Ксению Собчак: Люди, полигамны, а не моногамны

В последнее время тема измен стала актуальной в сети, особенно после того, как Ксения Собчак стала выходить в свет не с мужем Максимом Виторганом, а с театральным режиссером Константином Богомоловым.

В своем интервью "СтаХиту" Ирина Понаровская Собчак не затронула. Просто поделилась своим мнением об изменах и предательстве.

По мнению 65-летней знаменитости по поводу отношений между мужчиной и женщиной, то измену нельзя считать предательством. Понаровская считает - у всех случаются ошибки. К слову "предательство" она относится с настороженностью. По словам Ирины, можно предать родину, но если речь о дружбе, надо забыть. Она признает, и у нее были ошибки. "Я прощала, и меня прощали. Это великая вещь и благо", - уверена Понаровская.

Кстати, Ксения Собчак и Максим Виторган после всех инцидентов появились вместе на дне рождения своих друзей. Как ни в чем не бывало.