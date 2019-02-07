Медведчук раскрыл схему подготовки фальсификаций на выборах президента Украины

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук раскрыл схему подготовки фальсификаций на предстоящих выборах президента Украины. Медведчук отметил, что уже зарегистрировано 34 кандидата в украинские президенты, а их может быть и сорок.

В Кремле обеспокоены информацией о претензиях Украины к Медведчуку

По его мнению, такое нереально большое количество кандидатов, людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в государстве, — и является одной из самых больших и самых крупных фальсификаций.

Как объяснил украинский политик, выступая на Первом канале российского телевидения: "Это значит, что люди, которые якобы заявились, якобы станут зарегистрированными кандидатами, будут иметь квоту в избирательных комиссиях. И эту квоту будет представлять власть, которая с помощью большинства голосов в избирательных комиссиях откроет зеленую улицу для массовых фальсификаций".

Напомним, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Госизмена. Политик не испугался, бежать из Украины не собирается.