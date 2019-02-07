Тимати затравили из-за того, что он пропустил похороны Децла

Рэпер Тимати, начинавший свою карьеры с подтанцовок в клипах Децла, на пришел попрощаться с музыкантом. Это вызвало шквал комментариев в Сети, поклонники Кирилла Толмацкого посчитали такой поступок лицемерием.

Сразу же после смерти Децла, Тимати написал пост в социальной сети о том, что оба музыканта уже стали легендой, пионерами рэпа. Он назвал Кирилла – частью истории, но видимо так до конца и не смог простить ему давних обид. Именно поэтому на церемонии прощания, куда посчитали своим долгом прийти все близкие и просто поклонники исполнителя, он так и не появился. Зато в Instagram Тимати опубликовал фото с океанский серфом. Подписчики сочли это мерзкой насмешкой.

«Гнилой насквозь, мерзость какая! И не смей говорить о своем пионерстве, ты у Кирилла на задворках подпевалой был!», «Да не друзья они уже давно!!! Тот за счёт его пропиарился и все дружба закончилась. Кирилл читал про проблемы в России, Тимати поёт про то, что в России все классно, тачки, бабы, секс», «Ему точно не до прощаний. Телки и котлеты важнее...», «Я не знала Кирилла лично, но даже меня новость о его смерти была ударом. Если ты не смог приехать на похороны, то в знак уважения мог бы хотя бы не публиковать фото в этот день? Как же прав был Кирилл, когда говорил о таких как ты, что в головах только деньги. Подло, мерзко и низко. Хотя чего я от тебя ожидала...», «А я вот навангую, что этот лицемер чуть позже выпустит трек, посвящённый Децлу, и поднимет на этом бабла...»— обрушились на Тимати пользователи Сети.

В принципе, Тимати есть на что обижаться на бывшего друга. Децл не раз обвинял его в бездарности и лицемерии: «Жестко слитый Тиман решил доказать всему миру, что он что-то может. В итоге доказал, что он ничего не может. С Филиппом Киркоровым он помирился, потому что у Киркорова был юбилейный концерт в Кремле. Тиману очень хочется в Кремль, поближе к власть имущим. Он думает, что там все деньги. Но это очень опрометчиво, потому что власть меняется. Я считаю, что артисты не должны смешивать свое творчество с политикой», — говорил Толмацкий в одном из интервью.