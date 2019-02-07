Когда развод идет на пользу. Экс-жена Шнурова Матильда сменила имидж

Как показывает практика разводы могут приносить и пользу. Сергей Шнуров увлекся спортом, стал наставником в популярной программе и скоропостижно обзавелся новой женой. Сейчас он с Ольгой Абрамовой отдыхает в Марокко и публикует в микроблоге стишки о том, как классно почувствовать себя падишахом в пустыни.

А вот его экс-супруга Матильда Шнурова, которой приписывают роман с известным ресторатором Сергеем Шпонька, сейчас много экспериментирует – со спортом и правильным питанием, рекламируя новинки, со своим рестораном, к слову не очень удачно, но главное – она пытается найти новую себя.

«Перемены приходят не сразу, но нужно с чего-то начинать», - написала Матильда в Instagram и выложила фото, где предстала в новом имидже. Сменив свет волос и сделав стрижку бывшая жена лидера группы «Ленинград» заслужила немало похвал подписчиков. Они назвали ее настоящей утонченной француженкой и сравнили с героиней фильма «50 оттенков серого».

«Дакота Джонсон или Софи Марсо», «Отлично, один типаж с героиней из "50 оттенков серого", «Сразу моложе, но постарайтесь не терять индивидуальность. А то превратитесь в банальную красотку, коих не счесть», «А почему фамилию не меняйте, раз уж заговорили о переменах?! Она вас не давит, ведь она всем известна...», - написали пользователи в комментариях.