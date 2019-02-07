Виктория Лопырева родила ребенка в Майами 5 февраля
7 февраля 2019, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]
Виктория Лопырева впервые стала мамой. Мальчик появился на свет 5 февраля, - сообщает kp.ru. Сама 35-летняя Лопырева подтвердила факт рождения у нее сына. Но пока не рассказала никаких подробностей.
"Это самый счастливый день в моей жизни!" - сказала модель, телеведущая и посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018. Первенец Виктории Лопыревой родился в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром - 5 февраля.
Родители новорожденного сейчас выб рают имя сыну. Одна из самых красивых российских телеведущих родила в одной из клиник в США, вероятно, в Майами. Перед родами Виктория выкладывала в Инстаграм фото именно оттуда.
Будущего отца малыша Лопырева скрывала. Игоря Булатова узнали как возлюбленного Вики после того, как их совместные фото "утекли" в сети. Во время беременности Виктория пыталась подготовиться к рождению первенца и узнать, как ухаживать за новорожденным.
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