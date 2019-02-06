Умер режиссёр сказки «Три орешка для Золушки»

Чешский режиссёр Вацлав Ворличек ушёл из жизни в среду, 6 февраля, в возрасте 88 лет. Наибольшую признательность в России он получил за сказочный фильм «Три орешка для Золушки».

Режиссёр умер в Праге в ночь на шестое февраля, сообщает Мир24 со ссылкой на пражскую газету Mlada fronta DNES.

Вацлав Ворличек добился известности по всему миру. Его картины не единожды становились призёрами различных международных кинофестивалей. Больше всего режиссёр любил снимать фильмы и сериалы для детей и подростков. В нашей стране из его работ наибольшей популярностью пользовались «три орешка для Золушки» и сериал-сказка «Арабелла». В Чехии, на родине режиссёра, его по праву называли королём комедии.