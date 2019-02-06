Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль всемирно известного волшебника Гарри Поттера, рассказал, что перед съёмками «Поттерианы» всем детям-актёрам сделали комплект искусственных зубов.

Рэдклифф поведал, что такие меры оказались необходимы при работе с маленькими актёрами. В силу возраста у детей выпадали молочные зубы, потому для каждого ребёнка пришлось сделать слепок челюсти. Затем, когда молочный зуб выпадал, юным артистам тут же вставляли искусственный, дабы не прерывать съёмки на то время, пока зубы полностью не сменятся на коренные, сообщает Мир24.