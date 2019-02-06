«Рабыня Изаура» через 43 года после съемок сериала.Актриса публикует фото в Сети

30 лет назад ее имя знали в каждой советской семье, правда многие актрису Луселию Сантус звали просто «рабыней Изаурой», в честь героини ее сериала, но сопереживали судьбе бразильской Золушке практически в каждом доме, и обсуждали жизненные перипетии почти на каждой кухне.

Спустя 43 года после съемок в постаревшей актрисе, которой сейчас 61 год, трудно узнать молодую девушку, так отчаянно боровшуюся за свою свободу и любовь.









В Instagram Луселии Сантус много фотографий из путешествий. Она изучает буддизм, занимается благотворительностью и ратует за естественное сохранение внешности. Актриса никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, да и косметикой пользуется крайне редко.

А на Рождество она приезжала в Москву, где получила много подарков - в том числе и цветастую шаль и самовар с баранками. О чем она и сообщила своим подписчикам.