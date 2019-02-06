Актёры мюзикла не верят в приезд Джима Керри в Россию

Актёры, играющие в мюзикле питерского театра «ЛДМ. Новая сцена», удивлены информацией о приезде Джима Керри. Организаторы ранее рассказали, что он сыграет Воланда в их мюзикле «Мастер и Маргарита».

Анастасия Макеева, которая входит в состав музыкального спектакля по мотивам романа Булгакова, уверена, что новость является фейково, отмечает NEWS.ru.

«Два года назад в театр уже "приезжал" Кевин Спейси! Якобы он был за кулисами нашего спектакля — на самом деле, типичный маркетинговый ход организаторов. Уверена, что Джим Керри понятия не имеет ни о таком спектакле, ни о театре. Сама я в мюзикле давно не играю, а фамилия моя до сих пор заявлена в афишах. Я ушла из этого театра, но не хочу комментировать причины», — рассказала Анастасия Макеева.