Певица хотела стать красивой, но потеряла слух после неудачной пластики

Певица из Москвы Елена Демидова потеряла слух после пластической операции. Женщина хотела стать красивой и сделать подтяжку лица. Она выбрала дорогую и престижную клинику, а в итоге осталась практически инвалидом.

Елена рассказывает, что во время операции услышала хлопок, но поскольку была под анестезией, то никакой боли не почувствовала. Но когда действие обезболивающих препаратов прошло, она даже не могла дотронуться до уха, не почувствовав сильной боли, как будто бьет током.

Хирург сказал, что так и должно быть. Но через пару месяцев боли не прекратились. Вдобавок певица стала глохнуть. МРТ показала прокол подъязычного нерва и слюнных желёз. Уже сейчас на лечение и реабилитацию после неудачной пластики Демидова потратила больше 650 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Mash».

Елена считает, что доктор еще во время операции понял, что сделал что-то не то, но признаться не захотел. Клиника на Новом Арбате, хирург — кандидат медицинских наук.