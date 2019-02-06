Дима Биан написал книгу. Певец, видимо, уже устал оправдываться и отвечать на вопрос, почему он до сих пор не женится и в своей рукописи дал ответ, что мол выбрал карьеру, вместо любви. Хотя, конечно, и сам любил, и был любим. Но любовь к музыке, к зрителю всё-таки пересилила любовь к женщине.

Скандальная блогер Лена Миро книжечку почитала и сильно возмутилась. «Многим непонятно, почему Билан так настойчиво говорит о любви к женщинам, хотя все и всё уже знают. Ответ тут очень простой: геи-то его не слушают!», написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, блогер заметила, что основная масса платежеспособных фанатов Билана – женщины бальзаковского возраста и даже старше. «То бишь, старые жирные клячи, которых не пашет муж, а им хочется немного любви», – с сарказмом раскритиковала она поклонниц музыканта. Вот для них то, точнее ради их денег, и старается Билан, уверена Миро.

«Сопливый подопечный бабы Яги, так блогерша называет Яну Рудковскую, и втирает: умею мол писать (на самом деле, нет), я любил женщину в прошлом году (на самом деле, нет), я выбрал сцену и музыку (тоже, на самом деле, нет – ему просто нужны деньги)», – резюмировала Елена Мироненко свое мнение о творчестве Димы Билана.