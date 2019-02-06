Новый шпагат Волочковой на лестнице дома привел поклонников в замешательство

Новое фото шпагата российской балерины Анастасии Волочковой привело ее поклонников в замешательство. На этот раз артистка решила сделать свой коронный пируэт на мраморной лестнице своего особняка.

Волочкова сделала шпагат на первом пролете лестницы на фоне огромной новогодней елки. Многих смутило, что танцовщица выбрала для фотографии белое боди, хотя она находится не на отдыхе. Более того, Анастасия назвала свой фирменный шпагат "изысканным мерилом", правда не уточнила, мерилом чего.

Фолловеры посоветовали Волочковой придумать новый пируэт, поскольку этот "уже всем надоел", а также стараться надевать на себя одежду перед тем, как делать снимки.