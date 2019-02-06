Семья «беременной» фанатки Киркорова боялась, что она подарит квартиру певцу

После неожиданной и скоропостижной смерти фанатки Филиппа Киркорова, которая была уверена, что ждет тройню от своего кумира выяснилось, что женщина серьезно опасалась за свою жизнь.

Светлана Сафиева даже записала видео, в котором говорила, что собирается продавать свою элитную недвижимость в центре Москвы, и теперь постоянно слышит угрозы со стороны своих родственников и семьи. «У меня проходит серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством», — говорила погибшая.

Известно, что риелторы оценивали квартиру Светланы Сафиевой в 10 миллионов долларов. А апартаментах есть три спальни с джакузи, блок для гостей, большая детская и даже зона спа. Но и наследников на всю эту элитную недвижимость хватает – кроме родных детей Светланы на нее претендуют приемная дочь и племянница.

Друзья покойной считают, что родственники Светланы настаивали на продаже квартиры не только из-за денег. Они боялись, что преданная фанатка оставит ее своему кумиру.

Дети крайне негативно относились к фантазиям матери, считали ее сумасшедшей, и неоднократно вызывали психиатрическую помощь. Перед сделкой с недвижимостью сын запретил матери общаться с журналистами. После первого эфира, он заблокировал счета Светланы и забрал телефон. А когда ее не стало сразу же затребовал документы на квартиру, а в морг обратился только спустя неделю.