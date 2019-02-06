Сотни людей пришли сегодня на церемонию прощания с Кириллом Толмацким - рэпером Децлом. Поклонники артиста шокированы его смертью. Ему было всего лишь 35 лет. Родители Кирилла мама Ирина и отец Александр, жена Юлия и 14-летний сын Тони всем рядом сидели у его гроба. Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами

Отец рэпера продюсер Александр Толмацкий и плакал, и просил прощения у сына, сожалея, что они так и не смогли поговорить: "Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня... сердце разрывается от любви и боли.... ".

Мама Кирилла Ирина Толмацкая пыталась сдерживать рыдания. Со слов очевидцев, к семье подошел знакомый мужчина и поинтересовался, действительно ли у Кирилла оторвался тромб. Толмацкий-старший закрыл лицо руками. А мама сказала, что он сильно уставал, работая, не жалея себя: Ирина сказала, что сыну даже некогда было поесть спокойно, все бегом, все на ходу. "Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу", - цитирует женщину "СтарХит".

Напомним, после развода родителей рэпер не мог примириться с уходом отца из семьи. Он так и не познакомил своего сына с дедом. Только в день его похорон Толмацкий-старший увидел внука.

"Я вам глубоко соболезную, нет больше утраты... не должны матеря детей хоронить, огромных вам сил Ирина", "Держитесь, дайте свою любовь внуку, он маленькая копия Кирилла. Сил вам", "Такие люди как он огромная редкость. Избранные. Лучшие. Способные создавать свет! Спасибо", - пишут соболезнования родителям и жене Децла.