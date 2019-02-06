Известного российского рэпера Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами. Сегодня родственники, друзья и поклонники пришли в Центральную клиническую больницу, чтобы попрощаться с артистом.

Отец музыканта Александр Толмацкий не смог сдержать слез во время церемонии – он упал на гроб, плакал и повторял: "Прости меня, сын".

После траурного мероприятия гроб с телом Децла закрыли и вынесли из здания ЦКБ, где уже собрались многочисленные поклонники творчества рэпера, передает "Газета.Ru". Все они стояли молча и громко хлопали, отдавая дань памяти известному артисту. Известно, что Кирилл Толмацкий будет похоронен на Пятницком кладбище в столице.