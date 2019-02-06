Отец Децла в день похорон сына попросил у него прощения

Отец рэпера Децла, который скончался ночью в минувшее воскресенье, попросил прощения у сына. Отношения Александра и Кирилла Толмацких в последние годы были крайне напряженными, они не общались.

Мужчина заявил, что так и не смог наладить отношения с сыном – все его попытки заканчивались провалом. Александр подчеркнул, что никогда не узнает, почему Кирилл не сделал шаг навстречу. Толмацкий признался, что больше всего на свете боялся, что сын не придет на его похороны.

Отец Децла добавил, что очень гордится сыном и сообщил, что его сердце разрывается от любви и боли. "Прости меня", – заключил Александр Толмацкий.