В сети опубликован последний клип рэпера Децла

В сети появилось новое видео на трек из альбома "μετεμψύχωσις" рэпера Децла -Кирилла Толмацкого. Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске. Сегодня рэпера похоронят в Москве. Ему было 35 лет. У Кирилла остались 14-летний сын, жена и родители.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев ранее загрузить на своем youtube-канале тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»)), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в анонсе к новому видео.