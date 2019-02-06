Похороны рэпера Децла будут закрытыми

В Москве сегодня похоронят Кирилла Толмацкого - рэпера Децла. Прощание с артистом пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ, начало - в 11:00, - сообщает kp.ru.

Отец рэпера Децла: результаты экспертизы будут готовы через две недели

Отец Кирилла Толмацкого, продюсер Александр Толмацкий уточнил адрес ЦКБ: "Маршала Тимошенко, 25".

Кирилла Толмацкого похоронят на Пятницком кладбище в Москве. Похороны будут закрытыми для посторонних и прессы.

Рэпер Децл скончался 3 февраля в Ижевске, по предварительным данным, от остановки сердца. У него остались сын, жена, родители. Утром 4 февраля его отец сообщил, что Кирилла больше нет. Вчера Толмацкий-старший привез тело сына в Москву.

Родителям рэпера пишут в эти дни соболезнования многочисленные поклонники Кирилла."Кирилл всего на 5 лет старше меня...помню как бежала и включала Мtv чтобы его увидеть, заучивала его песни! Постеры на стену...

Всё «Наше» поколение скорбит!!!! Держитесь!!!!".