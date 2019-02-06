Похороны рэпера Децла будут закрытыми
6 февраля 2019, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня похоронят Кирилла Толмацкого - рэпера Децла. Прощание с артистом пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ, начало - в 11:00, - сообщает kp.ru.
Отец Кирилла Толмацкого, продюсер Александр Толмацкий уточнил адрес ЦКБ: "Маршала Тимошенко, 25".
Кирилла Толмацкого похоронят на Пятницком кладбище в Москве. Похороны будут закрытыми для посторонних и прессы.
Рэпер Децл скончался 3 февраля в Ижевске, по предварительным данным, от остановки сердца. У него остались сын, жена, родители. Утром 4 февраля его отец сообщил, что Кирилла больше нет. Вчера Толмацкий-старший привез тело сына в Москву.
Родителям рэпера пишут в эти дни соболезнования многочисленные поклонники Кирилла."Кирилл всего на 5 лет старше меня...помню как бежала и включала Мtv чтобы его увидеть, заучивала его песни! Постеры на стену...
Всё «Наше» поколение скорбит!!!! Держитесь!!!!".