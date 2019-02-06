Эммануил Виторган впервые показал лицо своей маленькой дочки

Известный актер театра и кино Эммануил Виторган впервые показал поклонникам лицо своей маленькой дочки Этель. Девочке, которая появилась на свет 26 февраля прошлого года, скоро исполнится годик.

Виторган поздравил свою супругу Ирину Млодик с днем рождения, опубликовав фото, на котором она нежно целует дочку. Артист отметил, что это первый раз, когда поклонники могут рассмотреть малышку Этель, передает teleprogramma.pro.

Многие отметили, что девочка растет настоящей красавицей и очень похожа на свою маму. У нее огромные глаза, длинные ресницы, маленький носик и темные вьющиеся волосы. Подписчики Виторгана заявили, что Этель похожа на куколку и пожелали ей крепкого здоровья.