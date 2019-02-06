Отец рэпера Децла: результаты экспертизы будут готовы через две недели

Продюсер Александр Толмацкий, сын которого рэпер Децл скоропостижно скончался 3 февраля в возрасте 35 лет, сообщил, что в Ижевске следователи проводят экспертизу и ее результаты будут готовы только через две недели.

В сети опубликовано последнее интервью Децла

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, умер после выступления в одном из кафе Ижевска. По словам очевидцев, исполнитель после концерта зашел в гримерку, ему стало плохо, помощь медиков не спасла его от смерти. По предварительной причине, Кирилл умер от остановки сердца.

К установлению точно причины кончины артиста подключились следователи. Появились слухи о том, что рэпер принимал запрещенные вещества. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией», - передает РБК. 5 февраля сообщалось, что в крови Децла не были найдены следы запрещенных веществ.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова рассказала, что у следствия в настоящий момент нет заключения экспертизы.

Толмацкий -старший ездил в Ижевск забирать тело сына. По его словам, сейчас в смерти Децла пишут всякую ерунду.

Сегодня в Москве Кирилла Толмацкого проводят в последний путь.