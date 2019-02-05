Поставлена точка в разводе футболиста Глушакова с женой. С кем остались дети?

Никулинский суд поставил точку в разводе, который побил все рекорды скандальности. Футболист Денис Глушаков и его теперь уже бывшая жена Дарья больше не семья.

«Суд расторг брак между Денисом Глушаковым и Дарьей. Взыскал с Дениса Глушакова алименты в размере 1/3 от всех его доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в пользу Дарьи ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Мы решением довольны. Считаем его законным, справедливым, обжаловать его не будем. Дети остались жить с Дарьей», - цитирует адвоката жены спортсмена Сергея Жорина портал tvzvezda.ru.

Напомним, семейная драма началась с компромата, где разъяренная супруга, ворвавшись в сауну, кричала мужу про «его проститутку», продолжилась серией громких заявлений о взаимных изменах, и наконец закончилась судом и угрозами со стороны футболиста. Формально камнем преткновения стал вопрос об опере над двумя дочерями супругов, но на самом деле все дело было в алиментах, которые так не хотел платить капитан «Спартака».

Спортсмен еще о решения суда снял со своих счетов 300 миллионов рублей, дабы избежать раздела этих денег как совместно нажитого имущества. Кроме того, футболист, у которого зарплата 15 миллионов рублей в месяц, собирался отсудить себе детей и потребовать от жены алименты в размере 80 тысяч.