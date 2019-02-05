Малахов подсуетился, но показал в программе лжесвидетеля смерти Децла

После смерти Кирилла Толмацкого Андрей Малахов собрал на свою программу знакомых семьи Децла, эспертов, друзей. Среди участников был и так называемый свидетель смерти музыканта – сотрудник Posh Михаил Перевощиков.

Молодой человек с упоением рассказывал, как Кириллу стало плохо, как работники заведения сами пытались оказать первую помощь артисту, как вызвали скорую. Вот только одно «но» - самого Михаила в это время в клубе уже не было. Его смена закончилась, и он благополучно отправился домой, а утром следующего дня даже спрашивал коллег: «А что собственно случилось?»

Первой об этом рассказала хостес клуба Анна. «Михаил, который сейчас находится на программе «Прямой эфир», не был в ту ночь в клубе. Именно в тот момент он уехал из нашего заведения. Все, что он говорит на программе — не правда, потому что его не было и он не может этого знать!» — заявила в видеообращении девушка.

По словам арт-директора клуба Ланы Шенкнехт, с которой связался Super, смена Михаила Перевощикова закончилась, и в половине двенадцатого ночи он уже покинул заведение, а музыканту стало плохо около часа ночи. Сейчас лжесвидетель больше в клубе не работает. Правда, увольнение вовсе не связано с желанием «засветиться у Малахова». Как сообщили коллеги, за два дня назад он серьезно нахамил своему непосредственному начальнику. Они считают, что это уже проявление «звездной болезни» молодого парня.