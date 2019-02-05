Юлия Снигирь вышла в свет с Евгением Цыгановым и его детьми

Актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов опровергли все слухи о сложности отношений между ними. В сети появилось фото, доказывающее - все у них хорошо. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые появились на публике в компании детей актёра, рождённых ему актрисой Ириной Леоновой. Цыганов со своей любимой женщиной привёл детей на премьеру детского фильма.

Юлия Снигирь обратилась за помощью к психологу по поводу сына

Много писали про Цыганова, после того, как он расстался с Ириной Леоновой, и их младшая дочь немного старше сына Фёдора, рождённого Юлией Снигирь. Знакомые Евгения говорят, что он постоянно общается с детьми. Сейчас у него их восемь. Семеро - от Леоновой, один - от Снегирь.

Цыганов детей не бросил: он общается с ними, воспитывает их, помогает и морально, и материально. Дети знают, что папа всегда рядом, - сообщвется на сайте 7days.ru.

Все дети похожи на отца. В кинотеатр Евгений и Юлия привели шестерых детей. Пришли 13-летний Никита , 10-летний Андрей, 9-летняя Соня, 8-летний Саша, 5-летний Георгий, 4-летняя Вера.

Не было самой старшей дочери Евгения Полины и младшего Федора.