Никита Михалков назвал резиденток Comedy Woman «овцами»

Режиссеру Никите Михалкову не понравилась шутка юмористок из Comedy Woman про легендарного генерала Карбышева, который попал в плен и был замучен фашистами. Звезда считает, что это верх глупости издеваться над героем Великой Отечественной войны.

«Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе... Генерал Карбышев — фантастическая личность», — разошелся не на шутку Михалков В эфире передачи «Бесогон».

Напомним, в Сети появилось видео скетча, в котором одна из резиденток Comedy спрашивала: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал. Это мужик из рекламы Mentos дыхнул?». «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», - отвечала другая.

Эта «шутка» уже вызвала бурю негодования и возмущения в обществе, и многие предрекали серьезные последствия как для программы, так и для телеканала в целом. Девушек уже называли "Безнравственными куклами с ТНТ, глумящимся надгероем СССР" и требовали незамедлительно наказать. Свои 5 копеек решил вставить и метр отечественного кинематографа.