Похудевшая Екатерина Стриженова показала, что ест на ужин

Телеведущая Екатерина Стриженова, которая в последние месяцы похудела и похорошела, рассказала поклонникам, что ест на ужин. Теперь знаменитость не только занимается спортом, но и следит за питанием.

Чтобы не набрать лишний вес, Екатерина ужинает рыбой. На видеозаписи, которую телеведущая опубликовала на своей страничке в социальной сети, можно увидеть, как она достает из духовки целого карпа. Рыба, очевидно, была приготовлена со специями, но без какого-либо соуса.

Поклонники восхитились силой воли Стриженовой и отметили, что им вечером после работы обычно хочется съесть нечто калорийное, а затем выпить чаю с конфетами.