Она сама ничего не делала, только сливки снимала, критик о Пугачевой

Музыкального критика Сергея Соседа в журналистских кругах всегда называли придворным летописцем Аллы Пугачевой. И до недавнего времени он действительно был самым преданным ее поклонником, но, видимо, что-то пошло не так, потому что сейчас Соседов буквально выливает на голову престарелой Примадонны ушат грязи за ушатом.

Еще недавно он в интервью говорил, что «звезда уже не та», а вот теперь он вещает уже на тему, что и звезды- то по сути никогда и не было. По мнению эксперта, всеми своими успехами Примадонна обязана другим людям, которых только использовала.

«Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала. За нее все придумывали и делали другие", – убежден музыкальный критик. Главный секрет популярности Пугачевой, это умение находить талантливых людей, которые и сделали ее той, которой зрители поклонялись на протяжении почти полувека.

«Репертуар ей создавали замечательные композиторы и поэты, пиарил ее второй муж – кинорежиссер Александр Стефанович. Все организационные вопросы решал третий муж – руководитель фестивального отдела Росконцерта Евгений Болдин. Идея тех же "Рождественских встреч" принадлежала вовсе не ей, а Болдину. И даже их название она позаимствовала со старой афиши творческого вечера Резника в каком-то ленинградском доме культуры», – рассказал Соседов "Экспресс газете".

Сейчас уже рядом с Примадонной таких людей нет, уверен критик, ну не Максим же Галкин будет заниматься организацией ее юбилейного концерта? Именно поэтому она и обратилась к продюсеру Нателле Крапивиной, которая поразила зрителей на последнем шоу Светланы Лободы. Впрочем, Соседов считает, что и тут Примадонна решила сохранить интригу, именно поэтому она даже афишу с продюсером удалила из социальных сетей.

«Она всегда любила напустить побольше тумана. Этому ее еще Стефанович научил. Другое дело, что сейчас это уже не работает. В советское время такой ход с афишей был бы бомбой. А сейчас это просто дешевая дуристика. Но Алла Борисовна, похоже, этого не понимает», - резюмировал свои претензии к звезде журнаист.