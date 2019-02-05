В сети опубликовано последнее интервью Децла

В сети опубликовано последнее интервью исполнителя Кирилла Толмацкого - рэпера Децла. Исполнитель рэпа скончался ночью 3 февраля после выступления в Ижевске. Кириллу Толмацкому было всего лишь 35 лет.

СМИ: Децл хотел, чтобы на его похоронах играл джаз-бэнд и все пили шампанское

Интервью рэпера Децла опубликовал официальный канал Youtube телеканала МУЗ-ТВ. У Кирилла Толмацкого остались 14-летний сын, жена Юлия, родители. Он рассказал, что в его жизни были моменты, когда ему было стыдно. По его словам, он выбрал путь, не каждый пожелает выбрать для себя. "Любовь, в первую очередь, - это ответственность перед человеком, когда по настоящему любишь человека - это ответственность, когда пропадает ответственность - пропадает и любовь, - говорил он.

Первыми о смерти Децла сообщили его отец продюсер Александр Толмацкий и концертный директор.

На сообщения о кончине артиста в тот же день отреагировали рэпер Баста и Сергей Шнуров.

Шоумен Павел Воля написал "Прощай, Кирюха" и вспомнил - "Мои слезы - моя печаль".

В день похорон Децла будет опубликован его посмертный клип