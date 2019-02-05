Актер Стивен Сигал намерен переехать в Краснодарский край
5 февраля 2019, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 66-летний актер Стивен Сигал переезжает в Краснодарский край. Источник утверждает, что всемирно известный артист решил перебраться в теплый регион.
В окружении Сигала подчеркнули, что в Краснодарском крае зима чувствуется не так сильно, как в Москве или Петербурге, поэтому актеру будет там комфортно, передает "СтарХит".
Согласно некоторым данным, мужчина самостоятельно позвонил заместителю губернатора края и заявил, что намерен приехать, но ему требуется жилье. В настоящий момент местные власти активно занимаются воросом переезда Стивена Сигала и предоставления ему жилплощади.