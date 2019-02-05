Лиза Пескова рассказала о своей особенной улыбке. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сейчас активно общается со своими сверстниками в социальных сетях. Девушке задают разные вопросы, которые ей как нравятся, так и раздражают.

Пескова решила сделать откровенные признания о себе, - сообщает teleprogramma.pro. "Я не умею улыбаться «зубами», даже ходила с мамой к врачу, у меня их просто не видно. (физиологическая особенность)", - уточнила Лиза Пескова.

Девушку возмущают вопросы о цвете волос. И она рассказала: "Я натуральная блондинка и ни разу в жизни ничего не делала с волосами, и меня просто выводит из себя, когда мне не верят или спрашивают, где я крашусь". Вообще-то, у Лизы и родители светловолосые.

Отец Лизы - мужчина спортивный. А ей приходится бороться за стройную фигуру. "У меня генетическая склонность к полноте, и если я не буду заниматься спортом и правильно питаться, я резко полнею", - призналась девушка.

По словам Песковой, она не может успокоиться пока не прочитает книгу до конца, даже если она не полностью увлекает. А "Унесённые ветром" Консуэло может перечитывать и перечитывать.

Дочь Дмитрия Пескова свободно говорит на английском и французском языках, учит турецкий и арабский. Ей нравятся немецкий и голландский, она считает их очень красивыми языками.

"Многие в моей семье тюркологи и арабисты, с рождения езжу в мусульманские страны/регионы и меня тянет туда", - рассказала Елизавета.