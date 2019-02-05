Станислав Садальский рассказал, какой продукт никогда не доносит до дома целым

Знаменитый российский актер Станислав Садальский рассказал поклонникам, какой продукт никогда не доносит до дома целым. Артист отметил, что с детства его предпочтения совершенно не изменились.

Садальский признался, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее хлеба. По словам актера, ему крайне трудно удержаться, чтобы не отломить кусок горячего свежего батона.

Мужчина понимает, что полезнее есть хлебцы, однако все равно покупает в магазине хлеб и иной раз съедает его по пути домой, передает teleprogramma.pro.

Поклонники отметили, что на снимке, под которым было сделано это признание, Станислав Садальский выглядит постаревшим – его лицо осунулось, а волосы поседели.