"Подрались как две драные кошки", Волочкова ответила на обвинения Собчак

Две светские львицы, каждая из которых уже давно знамениты лишь многочисленными скандалами, никак не могут решить, кто из них круче. А личные обиды - Собчак считает, что Волочкова увела у нее мужчину, никак не позволяют дамам забыть давний конфликт.

В недавнем интервью на Первом канале Ксения Анатольевна в очередной раз «проехалась» по бывшей подруге: «Где теперь Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна. В прошлом у нас был конфликт из-за её предательства. Настя была моей близкой подругой, я показала ей Москву. А потом у Насти произошёл роман с моим молодым человеком».

Понятно, что Волочкова такого оскорбления не смогла перенести и решила прояснить ситуацию. Она сообщила журналистам, что ни о какой дружбе между ней и Собчак и речи быть не могло, потому что с таким человеком нельзя дружить. Семья Ксении были лишь зрителями на ее спектаклях, а ее мама – Людмила Нарусова очень просила ввести дочь в мир московского бомонда.

«Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала. Сейчас Собчак пытается всех убедить, что она мне показала Москву. Это просто смешно. В Москве я оказалась в начале 98 года. Меня пригласил Владимир Васильев. На тот момент я уже была прима-балериной Мариинского театра. А приехав в Москву, я сразу же стала прима-балериной Большого театра. Однажды Людмила Нарусова сказала мне: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны!», - цитирует Волочкову «КП».

Отказать жене сенатора Волочкова не смогла и стала брать Ксюшу на светские рауты, чтобы её «засветить». За что «протеже» отплатила балерине черной неблагодарностью. «На одном из мероприятий Ксения говорит: «Я сейчас столкну тебя с лестницы!» И она меня спихнула. Слава Богу, что я удержалась, не упала. А когда я участвовала в показе Джанни Версаче, Ксения подошла к подиуму и облила меня на глазах у всех журналистов красным вином. Это был какой-то кошмар. Уже тогда Ксюша понимала, что она может привлечь к себе внимание только какими-то скандалами. А поскольку её тогда мало, кто знал, скандалы ей были нужны с публичными личностями. И начала она с меня. Журналистов волновал не тот факт, что Анастасию Волочкову облили вином, а кто посмел это сделать», - убеждена Настя.

По поводу обиды Собчак на то что Волочкова увела у нее мужчину – Славу Лейбмана балерина объяснила, что никого не уводила, а идея вызвать у Ксении ревность принадлежала все то же Людмиле Нарусовой, которая и придумала, как спровоцировать дочь на ревность. «Как я поняла, Ксения действительно когда-то встречалась со Славой, но на тот момент, Ксюша жила с Умаром Джабраиловым, который подсадил ее на алкоголь. Помню телепрограммы того времени, где пьяную Собчак вытаскивали за руки и за ноги из отелей. Людмила Борисовна переживала за здоровье и репутацию девочки и попросила меня: «Настя, поезжайте со Славой в Москву и в отеле «Марриотт» на глазах у всех выпейте вина. Может, у Ксюши это вызовет ревность. Думаю, ей донесут о вашем ужине», - попросила мать Ксении.

И опять Волочкова не смогла отказать. Она сделал все как ее просили. И стала «девочкой для битья» для уже заматеревшей Ксении Собчак, которая никак не готова простить знакомой балерине сговор со своей матерью. А о том, что никакой измены не было Ксения знает давно, однако продолжает использовать эту тему в своих интересах, для собственного пиара.

«Не ей судить мои достижения и говорить, что я славна только шпагатами. Ксения не может мне простить, что звание прима-балерина уже пожизненно моё. И моё имя в топе. И интервью Ксении попало в топ новостей Интернета только по той причине, что там была привязка к моему имени. Актриса погорелого театра, которая в прошлом году лезла на выборы. Но мне польстило, что вместо темы, на которую ее пригласили поговорить - о своем разводе и личной жизни, она полэфира она посвятила мне. А я-то думала, ее агрессия и спесь прошли...», - «добила» скандальную теледиву не менее скандальная балерина.