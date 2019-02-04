Добронравов опроверг сообщения о своей госпитализации
4 февраля 2019, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Федор Добронравов опроверг сообщения о своей срочной госпитализации в предынсультном состоянии и объяснил пропуск спектаклей в Туле и Рязани плановым медицинским обследованием.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Федор Добронравов был срочно госпитализирован в предынсультном состоянии. Сообщалось, что из-за этого он не вышел на сцену в Туле и Рязани, где должен был играть роли в спектаклях, и театрам пришлось срочно искать замену артисту.
«У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: «Федор Викторович, пора обследоваться». То, что я чувствую себя хорошо – это факт: я играю спектакли», - прокомментировал эти сообщения сам артист, чьи слова приводит РИА Новости.