Добронравов опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Федор Добронравов опроверг сообщения о своей срочной госпитализации в предынсультном состоянии и объяснил пропуск спектаклей в Туле и Рязани плановым медицинским обследованием.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Федор Добронравов был срочно госпитализирован в предынсультном состоянии. Сообщалось, что из-за этого он не вышел на сцену в Туле и Рязани, где должен был играть роли в спектаклях, и театрам пришлось срочно искать замену артисту.

«У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: «Федор Викторович, пора обследоваться». То, что я чувствую себя хорошо – это факт: я играю спектакли», - прокомментировал эти сообщения сам артист, чьи слова приводит РИА Новости.