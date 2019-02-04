Дмитрий Лысенков: жизнь в регионах России - это проклятие

Звезда сериала "Домашний арест" Дмитрий Лысенков в интервью латвийскому радио назвал жизнь в российских регионах "проклятием" и охарактеризовал свою страну как "нищую и бесперспективную".

"Жизнь в регионах России - это какое-то проклятие, потому что там правят местные царьки: когда до Бога высоко, а до царя далеко", - цитирует слова Лысенкова радиостанция "Эхо Москвы".

По его мнению, российские власти развивают Москву и Санкт-Петербург, а остальные регионы отправляются в "свободное плавание" и отстают в развитии. И люди неотвратимо сбегают в столицы.

"Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу" - констатировал он, добавив, что талантливым людям в РФ и вовсе "душно".

Лысенков считает, что причиной является нужда государства в силе, а не в интеллекте - для выполнения задач по обороне страны. По его словам, он "в ужасе от того, какой упор делается на патриотизм".